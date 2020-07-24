В тульском Музейном квартале заработало первое учреждение культуры

В тульском Музейном квартале заработало первое учреждение культуры


В доме № 12 по улице Металлистов появится музей Декоративно-прикладного и современного искусства.

Гости учреждения ознакомятся с двумя сторонами жизни русской деревни в XIX – начале XX веках. Посетители увидят традиционные вещи ручной работы, без которых не обходились ни в одном крестьянском доме. Дворянский быт представлен фабричными вещами высокого качества, чаще столичного и европейского производства.

А на выставке, посвященной народным промыслам России, тулякам покажут «золотую хохлому», гжель, образцы кружева и сочинской керамики, нижетагильские и жостовские подносы.

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