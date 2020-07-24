За минувшие сутки в Тульской области произошло 6 пожаров

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Тульские спасатели ликвидировали:

 — пожар в квартире по адресу: г. Щекино, ул. Холодкова; 

 — пожар в металлическом здании по адресу: г. Новомосковск, ул. Свободы;

 — пожар в доме по адресу: ГО Тула, п. Восточный, ул. Восточная;

 — пожар в автомобиле «Сузуки Гранд Витара» по адресу: Арсеньевский район, 5-й км автодороги «Арсеньево-Одоев»;

 — пожар в автомобиле «Шевроле Ланос» по адресу: г. Алексин, ул. Советская;

 — пожар в 2-х автомобилях «Шевроле Нива» и «Ниссан Теана» по адресу: г. Тула, ул. Хворостухина.

Есть пострадавший, спасён один человек.

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