За минувшие сутки в Тульской области произошло 6 пожаров

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Тульские спасатели ликвидировали:

— пожар в квартире по адресу: г. Щекино, ул. Холодкова;

— пожар в металлическом здании по адресу: г. Новомосковск, ул. Свободы;

— пожар в доме по адресу: ГО Тула, п. Восточный, ул. Восточная;

— пожар в автомобиле «Сузуки Гранд Витара» по адресу: Арсеньевский район, 5-й км автодороги «Арсеньево-Одоев»;

— пожар в автомобиле «Шевроле Ланос» по адресу: г. Алексин, ул. Советская;

— пожар в 2-х автомобилях «Шевроле Нива» и «Ниссан Теана» по адресу: г. Тула, ул. Хворостухина.

Есть пострадавший, спасён один человек.