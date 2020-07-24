3 года колонии назначил суд жителю Богородика за избиение знакомого

27-летний местный житель обвиняется в совершении преступления — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Судом установлено, что 12 марта прошлого года в период времени с 18:00 до 20:00 молодой человек поссорился со своим знакомым. В ходе ссоры он избил ногами в грудную клетку, ударил руками в лицо и причинил телесные повреждения, которые повлекли тяжкий вред здоровью человека.

Суд назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Фото: Vnru.ru