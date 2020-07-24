На тульском НПО «Сплав» учредили премию имени Макаровца

Сегодня, 24 июля, тульское предприятие НПО «Сплав» имени А.Н. Ганичева празднует юбилей-75 лет. Торжественная церемония прошла на главной площади предприятия с участием губернатора Тульской области, генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, ветеранов, сотрудников предприятия.

За добросовестный труд отличившимся сотрудникам «Сплава» вручили государственные награды. После торжественного вручения наград и поздравлений Чемезов объявил об учреждении Премии имени Н.А. Макаровца. Дочь конструктора также была приглашена на праздник, губернатор Тульской области Алексей Дюмин подарил ей книгу об отце, подготовленную НПО «Сплав».

Премию Макаровца будут присуждать авторским коллективам и отдельным сотрудникам, участвующим в разработке, производстве и реализации продукции отрасли боеприпасов и спецхимии.

Учреждено 6 номинаций. Размер индивидуальной премии за 1 место — 800 000 рублей, 2 — 600 000 рублей, 3 — 400 000 рублей.