Тульские муниципалитеты с высокими показателями поддержат рублем



Муниципальные образования региона в нынешнем году могут претендовать на получение грантов. На средства могут претендовать районы и городские округа, которые достигли наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления в прошлом году. На эти цели планируется выделить 30 млн рублей.

Постановление об определении размера грантов подписал первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев. По-прежнему работу чиновников будут оценивать по нескольким направлениям: экономическое развитие, включая развитие инвестиционной активности; физическая культура и спорт; жилищно-коммунальное хозяйство и организация муниципального управления применительно к демографической ситуации в муниципальном образовании. На поощрение по каждому направлению выделено по 7,5 млн рублей.

Согласно постановлению, в каждой сфере будет выбрано по три победителя. За первое место муниципалитеты получат гранты в размере от 3,3 до 3,7 млн рублей, за 2 место – от 2,4 до 2,5 млн и за 3-е — от 1,25 до 2 млн в зависимости от направления.

Фото: sakhaday.ru