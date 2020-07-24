В 2020 году в Тульской области на природный газ переведут 198 машин



Правительство страны озаботилось развитием рынка газомоторного топлива. На это из федерального бюджета будет выделено до 2024 года больше 19 миллиардов рублей.

Задач много, и каждую последующую можно считать причиной и следствием предыдущей. Во-первых, необходимо увеличить в России потребление природного газа в качестве моторного топлива, а значит потребуется наращивать и парк техники, работающей на нем. А еще – повсеместно озадачиться созданием газозаправочной инфраструктуры.

Как всегда, в стране выбрали под три десятка регионов, где станут обкатывать проект в первую очередь. В числе пионеров и Тульская область. Авторы новой концепции развития рынка газо-моторного топлива замечают, что выбор пал на те субъекты России, где помимо федеральных трасс уже есть базовая газозаправочная инфраструктура. Такая тактика, полагают эксперты, позволит эффективно покрыть сетью заправок европейскую часть страны и сформировать газомоторные коридоры. Подробнее о перспективах развития рынка газомоторного топлива в целом и в нашем регионе, в частности, «Тульские известия» беседуют с министром транспорта и дорожного хозяйства Родионом Дудником.

– Родион Борисович, первый и самый важный вопрос: зачем правительству страны понадобилось развивать это направление?

– Все просто: природный газ – самое экономичное моторное топливо, оно в 3 раза дешевле бензина и дизеля. Это совместный антикризисный проект министерства энергетики РФ и Газпрома по поддержке населения и бизнеса в условиях пандемии. Судите сами: средняя стоимость 1 кубометра природного газа в России составляет 17 рублей.

– Но ведь и переоборудование автомобилей под работу на газу стоит очень недешево.

– В рамках реализации проекта развития рынка газомоторного топлива предусмотрено субсидирование. Так что участники получат уникальную возможность перевести транспорт на природный газ практически бесплатно – компенсация в этом году составит две трети от понесенных на переоборудование затрат. А в совокупности с маркетинговой программой Газпрома поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства может доходить и до 90 процентов от стоимости перевода техники на метан.

– Конкретные суммы – размер субсидий – уже можете назвать?

– Для легкового автомобиля компенсация будет варьироваться от 54 до 84 тысяч рублей. Для пассажирского транспорта – от 126 до 222 тысяч. Владельцы грузовых машин могут претендовать на возмещение затрат в интервале от 228 до 400 тысяч рублей. Ожидается, что в 2020 году на природный газ будет переведено порядка 10-12 тысяч единиц техники.

– И сколько из их числа придется на жителей Тульской области?

– Учитывая, что для Тульской области это новый опыт, до конца года планируется переоборудовать 198 транспортных средств.

– А каковы правила: кто получает субсидию – владелец авто или организация, которая будет модернизировать технику?

– Субсидии получат аккредитованные на соответствующие работы сервисы, которые подали заявку в Минтранс. Схема такова: владельцы транспортных средств – физические лица, субъекты малого и среднего предпринимательства, должны обратиться в такие сервисы и сразу получить скидку до 90 процентов как на работы, так и на оборудование. А уже министерство возместит фирме, которая произвела перевод авто с бензина на газ, оставшуюся часть стоимости.

– Кто может подавать заявку в Минтранс?

– Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа – метана – в качестве моторного топлива. Обязательное условие программы – получатель субсидии должен вести свою деятельность на территории Тульской области. Все технические подробности – на нашем сайте.

– А автомобилистам, пожелавшим поменять бензин на газ, где искать информацию?

– Контактные данные юрлиц и ИП, которые занимаются переоснащением транспортных средств и подали заявку на участие в программе переоборудования в Тульской области, будут размещены на сайте областного Минтранса: www .transport.tularegion.ru во вкладке «Газомоторное топливо» раздела «Деятельность».

– Родион Борисович, а каковы перспективы рынка газомоторного топлива в Тульской области: что планируется создать к 2024 году в нашем регионе?

– К этому времени в регионе намерены построить 19 АГНКС – автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (заправочная станция природным газом – прим. ред.). К слову, сегодня их 5 Понятно, что при достаточном количестве таких заправок повысится спрос на переоборудование машин. Поэтому планируем к 2024 году перевести на метан больше 4 000 автомобилей.

– В пользу переоборудования транспорта говорит не только меркантильная составляющая. Экологи будут двумя руками «за!».

– Безусловно! Перевод транспорта на природный газ окажет благоприятное воздействие на окружающую среду. Сегодня это наиболее экологически чистый вид топлива, соответствующий стандарту Евро-6. Природный газ, речь идет о метане – один из безопасных видов моторного топлива. Он почти в два раза легче воздуха, поэтому при разгерметизации оборудования сразу улетучивается. По классификации горючих веществ МЧС России по степени чувствительности природный газ входит в самый безопасный 4-й класс.