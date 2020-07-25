Среди скончавшихся от коронавируса в Тульской области оказалась 18-летняя девушка

В статистику летальных случаев среди пациентов с коронавирусом попали еще 5 случаев. Среди них оказалась 18-летняя жительница Щекинского района.

Были ли у девушки сопутствующие заболевания не уточняется.

Напомним, за последние сутки в регионе выявлено 37 новых случаев заболевания. Еще 36 человек были выздоровили. Так, с начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели 8093 человек, а выздоровели 6647 человек. Скончались в регионе 205 пациентов с коронавирусом. 

 

Ссылки по теме:

Еще у 37 жителей Тульской области выявлен коронавирус
В Тульской области скончались еще пять пациентов с COVID-19
Лечение от коронавируса в Тульской области продолжают более 1200 человек
Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru