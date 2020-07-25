Среди скончавшихся от коронавируса в Тульской области оказалась 18-летняя девушка

В статистику летальных случаев среди пациентов с коронавирусом попали еще 5 случаев. Среди них оказалась 18-летняя жительница Щекинского района.
Были ли у девушки сопутствующие заболевания не уточняется.
Напомним, за последние сутки в регионе выявлено 37 новых случаев заболевания. Еще 36 человек были выздоровили. Так, с начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели 8093 человек, а выздоровели 6647 человек. Скончались в регионе 205 пациентов с коронавирусом.
Ссылки по теме:
Еще у 37 жителей Тульской области выявлен коронавирус
В Тульской области скончались еще пять пациентов с COVID-19
Лечение от коронавируса в Тульской области продолжают более 1200 человек