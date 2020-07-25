Тулякам начали делать прививки



В регионе возобновилась вакцинация взрослых жителей. об этом сообщает региональный минздрав.

Отмечается, что во всех медучреждениях в необходимом объёме имеются вакцины от кори, краснухи, гепатита В, дифтерии и столбняка. В августе в регион поступит вакцина от гриппа.

Чтобы пройти иммунизацию, тулякам необходимо пройти осмотр терапевта и получить направление в прививочный кабинет.

— Ревакцинация против дифтерии и столбняка производится 1 раз в 10 лет, а от гриппа необходимо прививаться ежегодно. Есть заболевания, которые наиболее опасны для определенных категорий населения, например, для тех, кто работает с большим количеством людей – для них вакцинация обязательна, — сообщил Василий Киселев и.о. заместителя главного врача по поликлинической работе Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я.Ваныкина.

Отметим, что в Тульской области вакцинация проводится регулярно. Так, в прошлом году более 95% процентов туляков, подлежащих иммунизации, сделали от прививки от гриппа, кори, краснухи, гепатита В, дифтерии и столбняка.