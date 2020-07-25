Невнимательная узловчанка чуть не осталась без телефона



Жительница районного центра оставила технику без присмотра в кафе на барной стойке.

Как рассказали в региональном УМВД, в ночное время в точке общепита 35-летняя горожанка отвлеклась и перестала следить за своим смартфоном. Этим воспользовалась еще одна посетительница заведения. Женщина забрала аппарат и вышла из кафе. Законная владелица телефона ничего не заметила.

Оставшаяся без имущества узловчанка обратилась в полицию. Стражи порядка изучили камеры видеонаблюдения и выяснили, что технику украла 36-летняя неработаюшая женщина. Та призналась в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

Полицейские выясняют все детали происшествия.

Фото: m.in-news.ru