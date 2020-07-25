Тульская область будет участвовать в презентационном эфире проекта «Travel Battle» - шагаю по России»

В рамках проекта «Travel Battle» — шагаю по России» проходят еженедельные презентации представителей туриндустрии регионов России. Оценивает презентации экспертное жюри, в составе которого эксперты в сфере туризма из России, стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, туроператоры, MICE агентства, эксперты.

28 июля Тульская область представит в проекте уникальные маршруты по городам Большой Засечной черты:

· «Тула – мастерская России» – туроператор «Компас» совместно с Тульским музейным объединением покажет Тулу во всей красе, представит Тульский кремль – уникальный памятник русского оборонного зодчества XVI века;

· «Город – крепость, город – храм, город — мастер» – туроператор «Бриз» познакомит с туристическим кластером города Белева – с музеем пастилы и Спасо-Преображенском мужским монастырем;

· «В Одоев за вдохновением» — такой турпродукт подготовил туроператор «Махаон-тур» совместно с музеем «Филимоновская игрушка» и гостиницей ODOYEV.SKY.

Жителям и гостям региона предлагается поддержать команду Тульской области в проекте «Travel Battle» — шагаю по России», проголосовав за презентацию.

Регистрация на эфир Тульской области здесь: https://forms.gle/KMBF4fzg8WzCYCgh9.

Начало 28 июля в 11:00.