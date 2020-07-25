В Пролетарском округе выявили незаконную торговлю

Рейды по выявлению проводятся по поручению главы тульской администрации Дмитрия Миляева.
В течение четырёх дней — с 20 по 24 июля — сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу проводили рейды по пресечению торговли в неустановленных местах. За это время они составили 12 протоколов на незаконные палатки на улицах Металлургов, Кутузова, Плеханова и Вильямса.
Согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от семи тысяч до семидесяти тысяч рублей.