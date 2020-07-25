В Пролетарском округе выявили незаконную торговлю

Рейды по выявлению проводятся по поручению главы тульской администрации Дмитрия Миляева.

В течение четырёх дней — с 20 по 24 июля — сотрудники главного управления по Пролетарскому территориальному округу проводили рейды по пресечению торговли в неустановленных местах. За это время они составили 12 протоколов на незаконные палатки на улицах Металлургов, Кутузова, Плеханова и Вильямса.