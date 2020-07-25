Работники торговли отмечают профессиональный праздник

Сотрудников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Несмотря на непростую ситуацию, в которой мы все оказались, вы по-прежнему остаетесь надежной опорой экономики региона.



Своим трудом вносите большой вклад в работу предприятий торговли, развитие потребительского рынка, обеспечение наших жителей необходимыми товарами и услугами.



Спасибо за вашу непрерывную работу и в будни, и в праздники, за ответственный подход к своему делу, вежливое отношение к людям», — сказано в поздравлении.