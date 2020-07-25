Туляки открыли более 27 тысяч инвестсчетов



На 1 июля жители Тульской области открыли 27 690 индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

По данным Московской биржи, в начале года их было 19 807.

ИИС – это счет для операций с ценными бумагами, который дает возможность получить налоговые льготы. Открыть счет можно у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). Брокеры только выполняют поручения клиентов, а доверительные управляющие берут инвестирование полностью на себя.

«ИИС может позволить заработать гораздо больше денег, чем банковский вклад, однако инвесторам всегда следует помнить о рисках. Нестабильность на финансовом рынке может привести к полной потере вложенных денег. Прежде чем принимать решение об инвестировании, подумайте, какой суммой вы готовы рискнуть, чтобы в случае неудачного стечения обстоятельств вы не попали в долговую яму. Государственная система страхования вкладов распространяется только на традиционные банковские вклады, а не на инвестсчета», – отметил заместитель управляющего Отделением по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Борискин.

Всего по стране на 1 июля граждане открыли 2 млн 414,2 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов. За полгода их количество увеличилось на 764,5 тысяч (46,3%). В I квартале 2020 года средний размер брокерского счета ИИС составил 81 тыс. рублей, а в доверительном управлении – 285 тыс. рублей.