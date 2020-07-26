В Тульской области число жертв коронавируса достигло 209

Пять пациентов в возрасте от 43 до 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 209, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 38 человек."Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Богородицка, Узловой и Каменского района в возрасте от 43 до 82 лет", — говорится в сообщении.

Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8130 человек, выздоровели 6685 пациентов. Всего в регионе скончались 209 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.