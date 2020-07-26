В Тульской области от коронавируса скончались еще 4 человека

В Тульской области подтвержден летальный исход еще четырех пациентов с коронавирусной инфекцией.
Это жители Узловой, Донского и Киреевского районов в возрасте от 62 до 84 лет.
Всего с начала пандемии в регионе скончались 213 пациентов с коронавирусом.
Напомним, за сутки выявлено 35 новых случаев заражения. ПРи этом 37 человек выздоровели от «ковида» и были выписаны.
Лечение от коронавируса продолжают 1230 человек.
Ссылки по теме:
За сутки в Тульской области выявлено 35 новых заболевших коронавирусом
Число выздоровевших от COVID-19 в Тульской области за сутки превысило количество заболевших