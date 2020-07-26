В Тульской области от коронавируса скончались еще 4 человека

В Тульской области подтвержден летальный исход еще четырех пациентов с коронавирусной инфекцией.

Это жители Узловой, Донского и Киреевского районов в возрасте от 62 до 84 лет.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 213 пациентов с коронавирусом.

Напомним, за сутки выявлено 35 новых случаев заражения. ПРи этом 37 человек выздоровели от «ковида» и были выписаны.

Лечение от коронавируса продолжают 1230 человек.

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