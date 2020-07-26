Несанкционированную свалку обнаружили щекинцы



В социальных сетях размещены фотографии свалки строительных отходов.

Пользователь Кристина Соболева прокомментировала: «Вот такой бардак под названием «свалка» сделали на «финском». На машине не проехать». Далее она уточнила, что свалка появилась рядом с карьером.

На фотографиях можно заметить бетонные блоки, деревянные поддоны (как целые, так и сломанные), выкорчеванные с корнем пни, внушительных размеров кучи грунта вместе с щебнем.

Кто виновник этого безобразия в городе Щекине, еще предстоит разобраться. Напомним, «финский» — народное название одного из микрорайонов города.