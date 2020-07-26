Маленьким дончанам рассказали о причинах возникновения пожара

Майор внутренней службы Алексей Ерзаулов рассказал донским дошкольникам о причинах возникновения пожара.
Для воспитанников детского сада № 17 была подготовлена тематическая беседа совместно с заместителем начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донскому майором внутренней службы Алексеем Ерзауловым.
В ходе беседы детям еще раз напомнили о причинах возникновения пожара, первичных средствах пожаротушения. Далее была организована учебная тренировка по эвакуации при пожаре с соблюдением четких инструкций Алексея Ерзаулова.