Маленьким дончанам рассказали о причинах возникновения пожара

Маленьким дончанам рассказали о причинах возникновения пожара


Майор внутренней службы Алексей Ерзаулов рассказал донским дошкольникам о причинах возникновения пожара.

Для воспитанников детского сада № 17 была подготовлена тематическая беседа совместно с заместителем начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донскому майором внутренней службы Алексеем Ерзауловым.

В ходе беседы детям еще раз напомнили о причинах возникновения пожара, первичных средствах пожаротушения. Далее была организована учебная тренировка по эвакуации при пожаре с соблюдением четких инструкций Алексея Ерзаулова.
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