Маленьким дончанам рассказали о причинах возникновения пожара



Майор внутренней службы Алексей Ерзаулов рассказал донским дошкольникам о причинах возникновения пожара.

Для воспитанников детского сада № 17 была подготовлена тематическая беседа совместно с заместителем начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донскому майором внутренней службы Алексеем Ерзауловым.