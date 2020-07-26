Цыган обманул 71-летнюю одоевчанку, вручив ей фальшивые купюры

Представитель цыганского этноса, подозреваемый в мошенничестве, задержан полицией в Одоевском районе.

Жертвой злоумышленника стала 71-летняя жительница одной из деревень. По предварительным данным, мужчина обратился к ней с просьбой разменять крупные купюры. Пенсионерка согласилась, отдав представителю цыганского этноса 10 тысяч рублей. Взамен тот вручил ей так называемые «билеты банка приколов», на что женщина сразу не обратила внимания. Чуть позже потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию, описав приметы злоумышленника.

Незамедлительно отреагировавшие на обращение пенсионерки полицейские в кратчайшие сроки обнаружили мужчину, соответствующего описанию. При проверке подтвердилась его причастность к мошенничеству.

48-летний ранее судимый представитель цыган задержан.

В отделении полиции «Одоевское» возбуждено и расследуется уголовное дело.