Для туляков пройдет виртуальная фотовыставка, посвященная засекам



27 июля пройдет виртуальная презентация фотовыставки «Тульские засеки — национальное достояние».

В связи с грядущим 500-летием создания Тульского кремля и Большой засечной черты, выставка призвана обратить внимание на природные достопримечательности полосы Тульских засек, на ценные, во многом уникальные и хорошо сохранившиеся уголки ее природы.

В экспозиции представлены авторские фотографии живописных ландшафтов тульских засек, характерных уголков природы, растений, грибов и насекомых, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Тульской области. Также размещена краткая информация о Засечной черте и месте в ней полосы широколиственных лесов Тульской области, сведения о современном состоянии природы тульских засек и истории её исследования и сохранения, в том числе о бывшем заповеднике «Тульские засеки» и о планах создания одноименного национального парка.

Начало презентации в 11:30.