Аграрии Плавского района приступили к уборочной кампании



Сельхозтоваропроизводители Плавского района тщательного подготовились к проведению уборочной кампании 2020 года и уже приступили к ней.

По словам руководителя профильного подразделения администрации района, для проведения комплекса уборочных работ сельхозтоваропроизводителями закуплено дизельное топливо и бензин, а также подготовлены складские помещения для хранения и складирования зерна, тщательно проверено весовое и сушильное оборудование.

К уборочной кампании 2020 года сельскохозяйственные предприятия Плавского района уже приступили.

Ведется работа по подготовке к зимовке скота в сезон 2020—2021 годов. Предприятия ведут заготовку кормов. Заготовлено свыше 4 тысяч 140 тонн силоса (65% от плана).

Кроме этого, ведется заготовка сена и сенажа. Сена заготовлено более 1700 тонн, что составляет 78% от плана, сенажа – более 2540 тонн, или 43% от плана.

Напомним, что в 2020 году в Плавском районе работают 16 предприятий различной формы собственности и 5 крестьянских фермерских хозяйств. Посевные площади, занятые зерновыми и зернобобовыми культурами, картофелем и техническими культурами составили свыше 55 тысяч 770 гектаров. По сравнению с аналогичным показателем 2019 года, эта цифра увеличилась почти на 5 тысяч гектаров.

Завершая свое выступление, Ирина Бекузарова отметила, что объем государственной поддержки, выделенной на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из средств федерального бюджета и бюджета области в первой половине 2020 года составил более 10 миллионов рублей.