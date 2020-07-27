В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 213

Четыре пациента в возрасте от 62 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 213, сообщает областное правительство.

За минувшие сутки в области зарегистрированы 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37 человек."Подтвержден летальный исход четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Узловой, Донского и Киреевского района в возрасте от 62 до 84 лет", — говорится в сообщении.