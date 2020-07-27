С 1 августа в Тульской области могут открыться театры и кинотеатры

Правительство Тульской области обсудило ситуацию с заболеваемостью в регионе и мерах по снижению рисков распространения коронавируса.

Губернатор Алексей Дюмин поручил подготовить Указ и быть готовыми к началу работы кинотеатров и театров с 1 августа.

«Указ должен составляться с четким пониманием того, что во время работы учреждений будут действовать ограничения и правила», — отметил глава региона.

Напомним, что в Тульской области по-прежнему будет действовать масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.