С 1 августа в Тульской области могут открыться театры и кинотеатры

С 1 августа в Тульской области могут открыться театры и кинотеатры

Правительство Тульской области обсудило ситуацию с заболеваемостью в регионе и мерах по снижению рисков распространения коронавируса.

Губернатор Алексей Дюмин поручил подготовить Указ и быть готовыми к началу работы кинотеатров и театров с 1 августа.

«Указ должен составляться с четким пониманием того, что во время работы учреждений будут действовать ограничения и правила», — отметил глава региона.

Напомним, что в Тульской области по-прежнему будет действовать масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru