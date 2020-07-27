Тульская Госавтоинспекция просит отозваться очевидцев ДТП



26 июля в 19:35 в районе дома № 98, улицы Вахрушева, города Новомосковска неизвестный водитель сбил несовершеннолетнего пешехода – 15 летнюю девочку, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП несовершеннолетняя получила различные травмы и была госпитализирована.

Если вы стали свидетелем данного ДТП, обладаете какой-либо информацией по данному факту, или обнаружите транспортное средство с признаками ДТП (механические повреждения переднего бампера, фар, капота, лобового стекла), Госавтоинспекция просит сообщить об этом в дежурную часть по телефону или написать в социальных сетях на официальных страницах тульской Госавтоинспекции.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: +7-4872-32-45-00 или +7-4872-32-45-02.

Телефоны дежурной части ОГИБДД ОМВД России по Новомосковскому району: +7-48762-6-22-73.