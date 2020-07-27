Мошенничество с землей на 102 млн рублей раскрыли тульские полицейские



15 уголовных дел о мошенничестве в сфере земельных отношений возбуждено следователями регионального Управления МВД.

По предварительным данным, незаконными сделками занимались 35-летний туляк и его 58-летняя подельница — начальник архивного отдела администрации Ленинского района. У предполагаемых преступников был доступ в муниципальный архив. В фондах хранения злоумышленники подменяли постановления глав сельских поселений Ленинского района на поддельные документы о выделении земельных участков площадью от 1200 до 10000 кв. метров для индивидуального жилищного строительства. Затем производилось межевание наделов, их ставили на учет в региональном Управлении Росреестра и впоследствии переоформляли на участников преступной группы, их друзей и родственников.

Общий ущерб по уголовным делам составил более 102 млн. рублей. В настоящее время все земли возвращены в собственность государства.

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