Тулякам рассказали, как проходят ремонтно-реставрационные работы в Богородицке

Благоустройство на территории городского парка и дворцово-паркового ансамбля ведётся в рамках празднования 500-летия Тульского Кремля. Обо всех запланированных работах рассказал глава богородицкой администрации Вадим Игонин.

— На очистку и благоустройство пруда и прилегающей к нему территории, проводимое в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», нам было выделено 56 млн. рублей, — рассказал Вадим Игонин. – Очистка русла уже завершена, в настоящее время в завершающую фазу вступило строительство плотины и расположенной на ее гребне общественной территории, на которой разместится зона отдыха со скамейками и небольшим спортивным комплексом.

По проекту на новой аллее установят свет и оборудуют системой видеонаблюдения, у плотины установят трибуны, а на набережной появится чугунная ограда, которая повторяет копию той, что была установлена ещё в советское время. Осенью в водоёме появятся мальки белого амура и толстолобика.

Вадим Игонин отметил, что одновременно на районе ведётся ремонт прилегающей к водоёму улицы Пролетарской. Там также установят новые фонари уличного освещения и проложим велосипедную дорожку.


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