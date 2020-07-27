Тулякам рассказали, как проходят ремонтно-реставрационные работы в Богородицке

Благоустройство на территории городского парка и дворцово-паркового ансамбля ведётся в рамках празднования 500-летия Тульского Кремля. Обо всех запланированных работах рассказал глава богородицкой администрации Вадим Игонин.



— На очистку и благоустройство пруда и прилегающей к нему территории, проводимое в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», нам было выделено 56 млн. рублей, — рассказал Вадим Игонин. – Очистка русла уже завершена, в настоящее время в завершающую фазу вступило строительство плотины и расположенной на ее гребне общественной территории, на которой разместится зона отдыха со скамейками и небольшим спортивным комплексом.

По проекту на новой аллее установят свет и оборудуют системой видеонаблюдения, у плотины установят трибуны, а на набережной появится чугунная ограда, которая повторяет копию той, что была установлена ещё в советское время. Осенью в водоёме появятся мальки белого амура и толстолобика.