Тулячка с двумя детьми врезалась в столб, который после упал на машину

Об этом сообщает Госавтоинспекция.

25 июля в 18:30 на улице Горсовета, города Тулы, 35-летняя водитель «Volkswagen Juke», по предварительной информации, на большой скорости въехала в столб.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Volkswagen»: 3-летний мальчик, который был госпитализирован с различными травмами и 11-летняя девочка, которая была отпущена после оказания медицинской помощи. В момент происшествия дети находились на заднем сиденье автомобиля без специальных детских удерживающих устройств.