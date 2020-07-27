Тулячка с двумя детьми врезалась в столб, который после упал на машину

Тулячка с двумя детьми врезалась в столб, который после упал на машину

Об этом сообщает Госавтоинспекция.

25 июля в 18:30 на улице Горсовета, города Тулы, 35-летняя водитель «Volkswagen Juke», по предварительной информации, на большой скорости въехала в  столб.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Volkswagen»: 3-летний мальчик, который был госпитализирован с различными травмами и 11-летняя девочка, которая была отпущена после оказания медицинской помощи. В момент происшествия дети находились на заднем сиденье автомобиля без  специальных детских удерживающих устройств.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения женщина-водитель отказалась,в отношении был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
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