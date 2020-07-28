Тульский оперштаб перестанет ежедневно обновлять данные о заболеваемости COVID-19

Тульский оперштаб перестанет ежедневно обновлять данные о заболеваемости COVID-19

В Тульской области данные о заболеваемости коронавирусом будут публиковаться региональным оперативным штабом раз в неделю. Об этом журналистам заявили в пресс-службе правительства. Вероятно, речь идет о понедельниках. После заседания оперштаба, напомним, теперь публикуется и карта коронавируса по районам области. Ранее, отметим, перестала публиковаться интерактивная карта с адресами очагов заражения.
 
При этом, заметим, что данные можно будет посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф. 
 
К концу лета при сохранении той же динамики случаи коронавируса в области перестанут быть ежедневными. Об этом накануне уже повторно на оперативном совещании губернатора заявил главный санитарный врач региона Александр Ломовцев.
 
Отметим, что в регионе одна из самых высоких смертной от коронавируса в Центральном федеральном округе. Статистика летальности обновляется ежедневно и насчитывает 220 случаев.
 
В Тульской области сняты практически все ограничения. А вот «масочный» режим будет действовать, похоже, до зимы.
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