Тульский «Экомобиль» возобновляет свою работу с августа

В Туле и Щекино проект реализуется при поддержке регионального оператора «Хартия — Тула», в Новомосковске — частной компании «Вторма71».

С введения ограничительных мер неравнодушные жители продолжали сортировать отходы, относить собранное в специализированные баки или копить вторсырье дома. Теперь у туляков вновь появилась возможность быстро и легко разделять отходы.

Брендированные под раздельный сбор отходов машины будут ездить по 10 адресам в Туле, 2 адресам в Щекино и 3 адресам в Новомосковске и принимать вторсырье от населения:

Тула:

— Л.Толстого, 93 (03.08.20)

— Приупская, 8 (04.08.20)

— М.Горького, 14 (05.08.20)

— Кирова, 178 (06.08.20)

— Б.Жабровых, 12 (07.08.20)

— пос.Косая Гора, ул.Гагарина, 2 (10.08.20)

— микрорайон Левобережный, Восточная, 2 (11.08.20)

— Проспект Ленина, 122, корпус 1 (12.08.20)

— пос.Петровский, К.Паустовского, 1 (13.08.20)

— Оборонная, 85 (14.08.20)

Время: 18.00-19.30

Щекина:

— ул.Советская, 2Б (возле «СПАРа») — 21.08.20

— микрорайон «Станционный»: Гагарина, 6 (возле магазина «Верный») — 28.08.20

Время: 18:00 — 19:30

Новомосковск:

8 августа и 22 августа

— Трудовые резервы, 71, рядом с остановкой (11:00 — 11:30)

— Московская, 10 (рядом с ДК) (12:00 — 12:30)

— Генерала Белова, 3 (13:00 — 13:30)

В Новомосковске также можно будет сдать электронику. На акциях принимается «все, что заряжается от розетки и работает на батарейках»: мелкая и крупная бытовая техника, кабели и провода, DVD-плееры, клавиатуры, телефоны и т.д.

«Мы очень рады, что „Экомобиль“ возобновил свою работу. Время ограничительных мер стало непростым периодом для тех, кто постоянно участвовал в акциях по сбору вторсырья. И очень отрадно, что большое количество жителей Тулы и области не перестало сортировать отходы. Мы вновь будем рады видеть вас на акциях!» - говорит Екатерина Олейник, руководитель тульского отделения ЭКА.

Более подробную информацию можно найти в группе: https://vk.com/ecomobil71