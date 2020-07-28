С жительницы Новомосковска сняли порчу и драгоценности



Сотрудники регионального Управления МВД категорически не советуют тулякам общаться с неизвестными, которые предлагают погадать, снять порчу или приобрести чудо-технику.

Накануне жертвой мошенницы стала 20-летняя жительница Новомосковска. На улице к девушке подошла женщина и рассказала о наложенной порче. Собеседница предложила помочь снять заклятие. Но для этого необходимо дать ей подержать все имеющиеся драгоценности. Это, по мнению гадалки, поможет в проведении ритуала. В итоге злоумышленница забрала не только украшения, но и 4,5 тысячи рублей.

Оставшаяся без денег и ценностей девушка обратилась в полицию. Сотрудники отдела МВД принимают меры для установления личности и местонахождения преступницы и советуют жителям региона быть внимательными и бдительными.

Фото: bk55.ru