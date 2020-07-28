Тульский Музейный квартал почти готов к приёму гостей

22 июля Алексей Дюмин посетил Музейный квартал, работы по созданию которого завершаются в рамках подготовки к 500-летию Тульского кремля, сообщает региональный оперативный штаб.

Глава региона отметил, что уже порядка 15 домов на улице Металлистов передано инвесторам. В ближайшее время здесь откроются кафе, рестораны, гостиницы и сувенирные магазины, а также федеральные и региональные музеи.

«Мы проводим масштабную работу. К сентябрю предстоит подготовить Музейный квартал для приема гостей: завершить озеленение и благоустройство, а также наполнить внутренним содержанием каждое здание. Также необходимо продолжить взаимодействие с федеральными музеями, представительства которых разместятся в Музейном квартале», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Одним из первых начал свою работу Музей декоративно-прикладного и современного искусства. Экспозиция представляет крестьянскую и дворянскую жизнь русской деревни в XIX – начале XX века.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что на федеральные средства уже оформлены два музейно-экспозиционных и два выставочных зала. Намечен план сменных выставок с акцентом на современном искусстве.

На ремонт исторического здания, где расположен музей, из федерального бюджета было выделено 15 млн рублей и 6,5 млн – на обустройство экспозиции. Дополнительно за счет регионального бюджета были подведены коммуникации и оформлены выставочные залы. В ближайшее время пройдет благоустройство прилегающей территории.

Также в этом здании расположились штаб и выставочный зал регионального отделения Российского военно-исторического общества. Сейчас там открыта выставка «Свидетели войны», на которой представлены картины тульских и московских художников, написанные в 1941—1942 годах. В том числе – работы одного из КУКРЫНИКСов, туляка Порфирия Крылова.