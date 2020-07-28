Наезд на годовалого ребенка в Заокском районе. Подробности



Сотрудники ГИБДД сообщили подробности трагедии, произошедшей в деревне Клищино Заокского района 18 июля.

Безработный мужчина, зарегистрированный в Москве, оказался в Заокском районе по приглашению на свадьбу знакомых. По просьбе молодых он сел за руль своего автомобиля, чтобы встретить гостей, приглашенных на торжество. Но он и не убедился в безопасности манёвра перед его выполнением.

Водитель не увидел маленькую девочку и, начав движение, наехал на неё правым передним колесом, но даже не почувствовал этого. Он проехал 8 метров, прежде чем услышал крик, – в зеркале заднего вида отразился сбитый ребёнок, лежащий на обочине.

Полуторагодовалая девочка скончалась на месте до приезда бригады «скорой помощи».

Девочка, гражданка Кыргызстана, гостила у своих бабушки и дедушки на даче пять месяцев.