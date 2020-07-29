В Щёкинском районе убирают озимую пшеницу



В уборке урожая на полях Щёкинского района принимают участие пока более 40 зерноуборочных комбайнов.

Средняя урожайность озимой пшеницы составляет более 49 центнеров зерна с гектара.

По состоянию на 28 июля в ООО «ПХ «Лазаревское» 25 комбайнов обмолотили около 2000 гектаров, средняя урожайность превысила 49 центнеров зерна. На ток отправлено более 10 тысяч тонн озимой пшеницы нового урожая.

Начали уборку и хлеборобы ООО «Новая жизнь». Уборочная площадь здесь невелика – 1100 гектаров, зато урожаи зерновых редко бывают ниже 70 центнеров с гектара.