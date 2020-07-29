16 районов региона приступили к уборке урожая

В нынешнем году аграриям предстоит убрать посевы на более 927 тысячах гектаров.

Об этом 29 июля на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства тульской области Алексей Степин.

По словам руководителя Минсельхоза, в этом году засеяно на 42 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. Большая часть площадей по-прежнему отдана под зерновые — 630 тысяч гектаров.

На данный момент обмолочено более 37 тысяч гектаров. Собрано172 там тонн зерна. Средняя урожайность — около 43 центнеров с гектара.