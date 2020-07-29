В Тульской области обнаружены 244 фальшивые банкноты и монеты

В Тульской области обнаружены 244 фальшивые банкноты и монеты


В банковской системе нашего региона за 1 полугодие 2020 года выявлено 244 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки – 237 банкнот и 7 монет.

В тульском отделении Банка России отметили, что среди подделок по-прежнему лидируют пятитысячные банкноты: их выведено из обращения 186 штук. На втором месте – тысячерублевые купюры: обнаружены 42 подделки.

Также за 6 месяцев 2020 года выявлено 7 подделок номиналом 2000 рублей, одна пятисотрублевая, одна двухсотрублевая, а также семь десятирублевых монет.

Кроме того, эксперты обнаружили одну 50-долларовую и две 100-долларовые банкноты США.

Фото: smolnews.ru
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