Статистика летальности от COVID-19 в Тульской области пополняется ежедневно уже полтора месяца

По данным сайте стопкоронавирус.рф на 29 июля, в Тульской области за сутки 6 человек стали жертвами коронавируса. Это самый высокий (наряду с данными 28 мая) показатель за сутки с начала пандемии. Заметим, что это не значит, что пациенты, скончались накануне. В статистику летальности за сутки попадают «старые» случаи смерти. Скончаться человек мог, например, пару недель назад. Смерть от COVID-19 подтверждается экспертизами, на которые уходит время.



Тем не менее, показатель летальности от инфекции в Тульской области один из самых высоких в Центральном Федеральном округе.



Не будем брать в расчет Москву и Московскую область, где уровень заболеваемости гораздо выше, чем в других субъектах страны.



Тульская область – 8261 заболевших (1205 – активных случаев), 226 летальных исходов



Белгородская область – 5871 (307), 46 летальных исходов



Брянская область – 7305 (1447), 35 летальных исходов



Владимирская область – 5541 (272), 132 летальных исхода



Воронежская область – 10967 (2128), 80 летальных исходов



Ивановская область – 6377 (1318), 90 летальных исходов



Калужская область – 7155 (1233), 56 летальных исходов



Костромская область – 2166 (656), 26 летальных исходов



Курская область – 6162 (1458), 49 летальных исходов



Липецкая область – 4522 (932), 22 летальных исхода



Орловская область – 5582 (1236), 89 летальных исходов



Рязанская область – 6240 (392), 28 летальных исходов



Смоленская область – 5609 (1620), 94 летальных исхода



Тамбовская область – 5926 (1128), 30 летальных исходов



Тверская область – 4534 (587), 137 летальных исходов



Ярославская область 5955 (659), 27 летальных исходов



Как видим, Тульская область – абсолютный лидер по числу смертей от

коронавируса. Кроме того наш регион — один из лидеров по числу активных случаев инфекции – 7 место. Для сравнения, в Воронежской области при гораздо большем числе заболевших (на 2706 человек), летальность ниже почти в три раза.

При этом, в Тверской области, учитывая число заражений (4543) коэффициент смертности больше, чем в тульском регионе.



К концу лета, по прогнозам регионального Роспотребнадзора, случаи коронавируса в Тульской области перестанут быть ежедневными. Пока же ежедневны не только случаи заражения COVID-19, но и случаи смерти пациентов. Так, статистика летальности пополняется, начиная с 14 июля. Фиксируется от 2 до 5 случаев смерти. Исключением, повторимся, являются 29 июля и 28 мая, когда стало известно о 6 летальных исходах.



Также, проанализировав данные регионального оперштаба, заметим, что в июне стало известно о смерти 70 человек, за 29 дней июля – о 117. Так, например, за последнюю неделю (с 23 по 29 июля) статистика летальности пополнилась 30 случаями. Столько же, сколько с начала пандемии в Тамбовской области и больше, чем в Ярославской, Рязанской, Липецкой, Костромской областях.



Отметим, что, судя по данным оперативного штаба, большая часть скончавшихся от коронавируса – это пациенты старше 45 лет. Многие имели хронические заболевания. На прошлой неделе стало известно о смерти от инфекции 18-летней девушки из Тулы. В самом начале пандемии сообщалось о смерти 17-летнего подростка. Отмечалось, что у него имелся ряд серьезных сопутствующих заболеваний.