Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском АО, наименьший темп в Карачаево-Черкессии и Подмосковье (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ — 0%, 2. Карачаево-Черкесская Республика, Московская область — 0,2%, 3. Москва, Калужская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Липецкая область, Забайкальский край, город Севастополь — 0,3%", — говорится в сообщении.

Прирост 0,4% зафиксирован в Ивановской области, Ненецком автономном округе, Брянской области, Смоленской области, Тульской области, Курской области, Владимирской области, Еврейской автономной области. Прирост 0,5% отмечен в Тыве, Новгородской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Рязанской области, Марий Эл, Дагестане.