Плановые отключения воды в Туле сегодня: список адресов

31 июля АО «Тулагорводоканал» сообщает о проведении плановых отключения водоснабжения.



С 10-00 до 14-00 будет ограничена подача холодной воды по адресам:

— п. Ленинский, ул. Мичурина, ул. Комсомольская, Пионерский пер., ул. Л.Толстого, ул.Трудовая, ул. Луначарского, ул. Лесная, ул. Гагарина, ул. Борисова, Советский, пер., ул. Советская, ул. Чихирева, Известковый пер., ул. Южная, ул. Восточная.



Отключения связаны с производством ремонтных работ АО «Технопарк».



По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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