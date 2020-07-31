Плановые отключения воды в Туле сегодня: список адресов

31 июля АО «Тулагорводоканал» сообщает о проведении плановых отключения водоснабжения. 
 
С 10-00 до 14-00 будет ограничена подача холодной воды по адресам:
— п. Ленинский, ул. Мичурина, ул. Комсомольская, Пионерский пер., ул. Л.Толстого, ул.Трудовая, ул. Луначарского, ул. Лесная, ул. Гагарина, ул. Борисова, Советский, пер., ул. Советская, ул. Чихирева, Известковый пер., ул. Южная, ул. Восточная.
 
Отключения связаны с производством ремонтных работ АО «Технопарк».
 
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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