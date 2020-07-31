31 июля АО «Тулагорводоканал» сообщает о проведении плановых отключения водоснабжения.
С 10-00 до 14-00 будет ограничена подача холодной воды по адресам:
— п. Ленинский, ул. Мичурина, ул. Комсомольская, Пионерский пер., ул. Л.Толстого, ул.Трудовая, ул. Луначарского, ул. Лесная, ул. Гагарина, ул. Борисова, Советский, пер., ул. Советская, ул. Чихирева, Известковый пер., ул. Южная, ул. Восточная.
Отключения связаны с производством ремонтных работ АО «Технопарк».
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
Плановые отключения воды в Туле сегодня: список адресов
31 июля АО «Тулагорводоканал» сообщает о проведении плановых отключения водоснабжения.