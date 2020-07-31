В Тульской области число жертв коронавируса достигло 234

В Тульской области за прошедшие сутки стало известно еще о пяти летальных случаях среди пациентов с коронавирусом.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 234 человека.

В Тульской области ежедневно продолжают фиксироваться случаи летальных исходов. По этому показателю регион один из лидеров в ЦФО.

Напомним, за сутки было выявлено 30 новых случая заболевания. Всего в Тульской области «ковидом» заболели 8323 человека.

Напомним также, выписаны по случаю выздоровления за сутки 35 человек, а всего - 6905 человек.