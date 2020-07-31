В Тульской области число жертв коронавируса достигло 234

В Тульской области число жертв коронавируса достигло 234

В Тульской области за прошедшие сутки стало известно еще о пяти летальных случаях среди пациентов с коронавирусом.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 234 человека.

В Тульской области ежедневно продолжают фиксироваться случаи летальных исходов. По этому показателю регион один из лидеров в ЦФО.

В Тульской области число жертв коронавируса достигло 234

Напомним, за сутки было выявлено 30 новых случая заболевания. Всего в Тульской области «ковидом» заболели 8323 человека.

Напомним также, выписаны по случаю выздоровления за сутки 35 человек, а всего - 6905 человек. 

Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru