Крупные ДТП с участием микроавтобусов в России в 2018 - 2020 годах

2020 на трассе «Таврида» вблизи Белогорска в Крыму произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Микроавтобус выполнял рейс по маршруту. По данным МЧС, Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. Восемь человек погибли, еще семь пострадали. в Санкт-Петербурге на проспекте Стачек произошло ДТП с маршруткой. Один человек погиб и шесть пострадали. Водитель, управляя автомобилем Audi, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой и автомобилем Citroen. От удара маршрутка наехала на автомобиль Chevrolet, который двигался в попутном направлении.

в Йошкар-Оле на улице Воинов-интернационалистов в результате столкновения микроавтобуса с опорой уличного освещения погибли два человека, еще трое получили травмы.

на трассе в Астраханской области 16 человек пострадали при опрокидывании пассажирской «Газели». на 475-м километре федеральной автодороги «Р-23» в Пустошкинском районе Псковской области произошла авария. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с большегрузным автомобилем Volvo. Погибли восемь человек, еще двое пострадали.на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись такси и микроавтобус. Один человек погиб, четверо пострадали. на 694-м километре автодороги М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области произошло ДТП. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем MAN. Погибли четыре человека, еще четверо пострадали.

в Ростовской области на трассе М4 «Дон» в районе Грушевского спуска произошла авария. Столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, следовавший в аэропорт «Платов», грузовой автомобиль Scania, микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой Reno. Два человека погибли, семеро пострадали.2019

14 ноября в Забайкальском крае в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита — Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. Погибли семь человек. около 17 часов в Нолинском районе Кировской области на 130-м километре автодороги Киров — Малмыж — Вятские Поляны водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. В результате водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе 15-летняя девочка, погибли. Водитель и семь пассажиров автомобиля Ford, а также восьмилетняя девочка-пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы различной степени тяжести.

в Алтайском крае на 74-м километре федеральной трассы А322 произошла авария. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек. Погибли восемь человек, пятеро пострадали. в Подмосковье на 159-м километре Рижского шоссе на выезде в Тверскую область произошла авария. Столкнулись легковой, грузовой автомобили и микроавтобус. Пять человек погибли среди них двое детей. Еще восемь человек пострадали, среди них также есть ребенок.в Рязанской области на 404-м километре автодороги М5 «Урал» случилось ДТП. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку. Восемь человек госпитализированы. на 138-м километре федеральной автодороги «Вилюй» в Якутии произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter. В результате три человека погибли, столько же пострадали.

на 59-м километре автодороги Воронеж — Луганск в Хохольском районе Воронежской области Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. В результате ДТП погибли восемь человек. на 65-м километре трассы М-4 «Дон» в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали. В числе пострадавших один ребенок.на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись «Камаз», Hyundai и пассажирский микроавтобус. В результате ДТП шесть человек погибли, еще семеро пострадали.на 288-м километре федеральной автомобильной дороги «Пермь — Екатеринбург» водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом «Газель Next». В результате ДТП два человека погибли, семеро пострадали. Для эвакуации пострадавших впервые при ДТП использовались два вертолета территориального центра медицины катастроф.

в Чувашии на 14-м километре федеральной автодороги А-151 «Цивильск — Ульяновск» водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter, который следовал по маршруту Канаш — Чебоксары, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. Водитель автобуса погиб, пятеро пассажиров получили травмы и были госпитализированы. на федеральной автодороге «Тюмень — Ханты-Мансийск» водитель автомобиля Peugeot 308 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia. В ДТП также столкнулись автомобиль Datsun, грузовой автомобиль Volvo и автобус Mercedes Sprinter, перевозивший 20 пассажиров из Тобольска в Тюмень. В результате аварии два пассажира автобуса погибли, еще двое пострадали. Также травмы получили водитель и пассажир Peugeot. в городе Стерлитамаке (Башкирия) маршрутная «Газель» столкнулась с опорой линии электропередачи. В результате ДТП пострадали 19 человек, в том числе трое детей. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением. Полиция не исключает, что причиной аварии могло стать несоблюдение скоростного режима. в Судогодском районе Владимирской области микроавтобус с пассажирами въехал в идущий впереди «Камаз» и опрокинулся. В результате ДТП погибли три пассажира, еще шесть человек – водитель микроавтобуса и пять пассажиров были госпитализированы.

на 699-м километре трассы М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области микроавтобус Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с большим автобусом. Погиб водитель микроавтобуса, женщина-пассажир была госпитализирована. Медицинская помощь была на месте оказана одному пассажиру автобуса и пассажиру микроавтобуса. на 1-м километре автодороги «Муслюмово — Ново-Курманово» в Челябинской области водитель автобуса «ГАЗ-225000» съехал с проезжей части вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пострадали 11 человек. в Белгородской области в районе хутора Гремучий Ивнянского района произошла авария с участием «Лады Калины» и микроавтобуса «Газель». В результате ДТП водитель и пассажир «Лада Калины» погибли на месте. Два пассажира автомобиля «Лада Калина», водитель и девять пассажиров «Газели» получили травмы.семь машин, в том числе маршрутный микроавтобус, стали участниками аварии во Владивостоке. По данным краевого УМВЛ, в ДТП пострадали 16 человек.

маршрутный микроавтобус, ехавший из Белгородской области, столкнулся с легковым автомобилем в Воронежской области, на 208-м километре автодороги «Курск – Воронеж – Борисоглебск». В результате ДТП погибли два человека и еще двое пострадали. на 767-м километре трассы Р-22 в Волгоградской области произошло лобовое столкновение маршрутного такси Ford Transit (рейс «Волжский – Воронеж») и легкового автомобиля Ford Focus. В результате ДТП водитель легковушки погиб, шесть человек пострадали.2018на 36-м километре Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге столкнулись грузовики Iveco и Scania. В результате Iveco выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Hyundai Starex, который в результате загорелся. Жертвами ДТП стали водитель и еще семь человек, ехавших в Starex, водителя Iveco доставили в больницу с тяжелыми травмами, водитель Scania не пострадал.

на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья столкнулись автобус и микроавтобус. Водитель автобуса «ПАЗ» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Ивеко». Погибли четыре человека и еще 10 пострадали. произошло столкновение микроавтобуса с выехавшим на встречную полосу движения самосвалом Mercedes на трассе М-7 возле деревни Большие Карачуры в Чебоксарском районе Чувашии. В результате ДТП 12 пассажиров автобуса погибли, здоровью двух граждан был причинен тяжкий вред. в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. В аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.в Тульской области у поселка Временный на автодороге Щекино – Тула столкнулись автомобиль Hyundai и микроавтобус маршрута 117, где были более 20 пассажиров. В результате ДТП пострадали 16 человек.