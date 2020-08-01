На Тульскую область приходится около 5% всех случаев коронавируса в ЦФО

Эксперты проектного офиса Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России проанализировали распределение выявленных случаев по регионам ЦФО с апреля по июль. Так, порядка 5% выявленных случаев коронавируса в ЦФО (без учета Москвы) приходится на Тульскую область. За последние четыре месяца этот показатель снизился на 2%. На первое апреля он равнялся 7%.

Наименьшая доля выявленных случаев коронавируса зафиксирована в Костромской области (1%), наибольшая — в Воронежской (7%). На Подмосковье приходится 39%.

Напомним, в регионе сокращается число заболевших. Так, 1 августа стало известно о 28 случаях инфекции. Тем не менее, в регионе ежедневно пополняется статистика летальности. От коронавируса скончались уже 239 человек.