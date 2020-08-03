В Тульской области число жертв коронавируса достигло 220

Четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев в регионе достигло 220, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в области зарегистрированы 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 37 человек. Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 в регионе подтвержден у 8230 человек, выздоровели 6757 пациентов.

«Умерло 220», — говорится в сообщении.

В понедельник сообщалось, что всего в регионе скончались 216 пациентов с COVID-19, среди них молодые люди 17 и 18 лет, а также врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.

Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.