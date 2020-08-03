32 жителя Тульской области, заболевших коронавирусом, находятся в реанимации

32 жителя Тульской области, заболевших коронавирусом, находятся в реанимации

Всего в регионе на лечении находится 474 человека, сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк во время оперативного совещания. Также лечение сейчас проходят шестеро детей.

В реанимации находится 32 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 11 заболевших. 

С 15 июля наблюдается снижение числа госпитализаций. Сейчас в больницах свободны 602 койки для заразившихся коронавирусом. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации медицинские учреждения будут готовы развернуть 2082 койки. 

Источник

Новости

© Tulactive.ru | Тула Активная, 2015-20. При цитировании материалов гиперссылка на сайт обязательна. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Обратная связь: 71@tulactive.ru, tulactive@yandex.ru