32 жителя Тульской области, заболевших коронавирусом, находятся в реанимации

Всего в регионе на лечении находится 474 человека, сообщил министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк во время оперативного совещания. Также лечение сейчас проходят шестеро детей.

В реанимации находится 32 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 11 заболевших.

С 15 июля наблюдается снижение числа госпитализаций. Сейчас в больницах свободны 602 койки для заразившихся коронавирусом. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации медицинские учреждения будут готовы развернуть 2082 койки.