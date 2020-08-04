Туляки возвращаются домой из Майами

В понедельник россияне, застрявшие из-за пандемии в Майами и пожелавшие вернуться домой, вывозным рейсом «Аэрофлота» отправились в Москву, после чего они разъедутся по своим регионам, пишет ТАСС.

Ожидаемое время прибытия самолета в аэропорт Шереметьево сегодня в 16:56. Всего на борту 364 человека, в том числе жители Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Брянской, Владимирской и Орловской областей.

Это второй вывозной рейс из Майами и 17-й из США в целом. Всего более 2 тысяч россиян уже изъявили желание вернуться домой в период пандемии.