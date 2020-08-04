Тульский Роспотребнадзор прикрыл «Орлиное гнездо»

Роспотребнадзор провел проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства в кафе «Орлиное гнездо», которое располагается на улице Советской в городе Белев.

Надзорный орган установил, что в кафе не измеряли температуру повару, а на входе в «Орлином гнезде» не оборудовано место для обработки рук антисептиком. Кроме того, в точке общественного питания нарушались требования к проведению дезинфекции, отсутствует 5-дневный запас масок, перчаток и моющих средств, а также нарушаются требования к сбору одноразовой посуды.

В отношении индивидуального предпринимателя вынесли протокол о временном приостановлении деятельности. Решением Белевского районного суда «Орлиное гнездо» прикрыли на 5 суток.