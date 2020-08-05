В Тульской области начинают закрываться инфекционные госпитали

5 августа министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк провел брифинг о возобновлении плановой медпомощи, приостановленной из-за пандемии, а задачах, стоящих перед системой здравоохранения в этом году.

Глава ведомства отметил, что с марта по май в регионе были развернуты 9 инфекционных госпиталей на 2286 коек для лечения больных коронавирусом. Было закуплено более 2000 единиц оборудования: аппараты ИВЛ, концентраторы кислорода, рентгеновские и наркозно-дыхательные аппараты, кровати, дефибрилляторы, бактерицидные облучатели и пульсоксиметры.

При поддержке губернатора Алексея Дюмина от социальных партнеров в регион поступило медицинское оборудование на общую сумму около 100 миллионов рублей, средства индивидуальной защиты на 550 миллионов рублей.

В период пиковой нагрузки во временных госпиталях работали 504 врача и почти 1500 средних и младших медицинских работников.

«Хочу выразить им огромную благодарность за напряженный труд. Многие целыми коллективами, отделениями перешли на работу в инфекционные госпитали. Рискуя своей жизнью, вдали от семьи они спасали туляков. Всего за период пандемии в регионе вылечены от коронавирусной инфекции более 7 тысяч жителей», — сказал Алексей Эрк.

Также в регионе до последнего заболевшего останутся зарезервированными 128 «коронавирусных» коек для лечения пациентов с этой инфекцией.

На данный момент со снижением количества выявленных случаев началось свертывание инфекционных госпиталей. К штатному режиму вернулся 9-этажный корпус областной больницы. Возобновили работу отделения ортопедии и травматологии областной клинической больницы имени Льва Толстого, Ваныкинская больница. К выполнению плановых операций по профилям офтальмологии и ортопедии вернулись в Новомосковской городской клинической больнице и в других районных больницах.

С 1 августа возобновилась вакцинация, диспансеризация и профосмотры населения. В августе регион ждет поступление вакцины от гриппа. Обязательной вакцинация станет для тех, кто работой с большим количеством людей — педагоги, медики, водители общественного транспорта.

По словам министра, продолжается обновление материально-технической базы медучреждений: в регион поступает оборудование для лечения онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, диагностические аппараты и оснащение для лабораторий. Часть оборудования вводится в эксплуатацию в рамках проектов «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

В рамках нацпроекта в регионе продолжает работать санитарная авиация. С начала этого года авиамедицинские бригады Центра медицины катастроф эвакуировали 76 жителей области, из них 10 детей.

До конца года по поручению губернатора будут завершены ремонтные работы в 60 ФАПах.

«Алексей Дюмин поставил задачу быть готовыми к любому развитию эпидемиологической ситуации. В случае роста заболеваемости будем дополнительно разворачивать инфекционные госпитали в зависимости от числа пациентов», — подчеркнул Алексей Эрк.

В случае ухудшения эпидситуации планируется развернуть 1379 коек в течение 2-3 дней. При необходимости будут развернуты инфекционные койки на базе двух учреждений здравоохранения. Всего запланировано к готовности 2082 койки, в том числе с кислородом – 1224. Клинико-диагностические лаборатории готовы к выполнению анализов на COVID-19.