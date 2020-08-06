Филиал Исторического музея откроется в Туле в сентябре

Первая выставка Государственного исторического музея в тульском музейном квартале может открыться уже в сентябре, если специалисты успеют завершить все запланированные работы и передать здание музею. Об этом сообщили в оргкомитете празднования 500-летия Тульского кремля со ссылкой на директора ГИМ Алексея Левыкина.

Ежегодно в Туле планируется оформлять не менее двух стационарных проектов. Первая выставка, которую увидят туляки и гости города, будет посвящена шедеврам и реликвиям из собрания музея. Кроме того, в планах – подготовка экспозиции, посвященной Туле и Тульской области.По словам Левыкина, это будет классический музей, построенный на экспозиции. В здании планируется создать идеальные условия хранения экспонатов. В то же время на выставках предполагается использовать современные технологии.

«Мультимедиа и современные информационные технологии – это необходимость решения извечной проблемы музеев. Это подача и передача той информации, которую хранит экспонат и которую представляет собой экспозиция либо витрина», – отметил он.