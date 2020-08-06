В Туле затопило улицы Пролетарского района

В Пролетарском районе Тулы из-за прорыва трубы по улицам потекли реки.



Затоплены улицы Кутузова, 90, часть улицы Металлургов и Гастелло.



Туляки сообщают, что аварийная бригада «Тулагорводоканала» работала вечером 5 августа, но вода из колодцев течь не перестала.

«На месте работают наши сотрудники. Причина затопления — прорыв трубы. Сейчас бригада оценивает масштаб ремонтных работ. Без воды остаются на данный момент 4 дома. К вечеру планируется устранить последствия прорыва», — сообщили в тульском водоканале.