В Туле затопило улицы Пролетарского района

В Туле затопило улицы Пролетарского района

В Пролетарском районе Тулы из-за прорыва трубы по улицам потекли реки.
 
Затоплены улицы Кутузова, 90, часть улицы Металлургов и Гастелло. 
 
Туляки сообщают, что аварийная бригада «Тулагорводоканала» работала вечером 5 августа, но вода из колодцев течь не перестала. 

«На месте работают наши сотрудники. Причина затопления — прорыв трубы. Сейчас бригада оценивает масштаб ремонтных работ. Без воды остаются на данный момент 4 дома. К вечеру планируется устранить последствия прорыва», — сообщили в тульском водоканале. 

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